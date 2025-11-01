В Сербии заявили, что мемориальное мероприятие в Нови-Саде прошло без инцидентов

Председатель парламента Ана Брнабич подчеркнула, что большинство граждан проявили сдержанность и уважение, откликнувшись на призыв президента Александара Вучича провести день траура мирно и достойно, с памятью о погибших

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 1 ноября. /ТАСС/. Мемориальное мероприятие, состоявшееся в Нови-Саде в годовщину трагедии на железнодорожном вокзале, где год назад в результате обрушения навеса погибли 16 человек, прошло спокойно. Об этом заявила председатель парламента Сербии Ана Брнабич в эфире телеканала TV Pink.

"Мемориальное собрание в Нови-Саде прошло мирно, по официальным оценкам, собралось около 39 тыс. человек. Это немало, но важно отметить, что приехали люди со всей Сербии и из соседних стран", - отметила она.

Председатель парламента подчеркнула, что мероприятие прошло без инцидентов, и большинство собравшихся разошлись после минуты молчания. При этом Брнабич выразила недоумение по поводу отдельных элементов церемонии, назвав их "не связанными с православными традициями" и "скорее перформансом, чем актом памяти".

Она осудила "злоупотребление трагедией в политических целях" и "кампанию ненависти со стороны ряда медиаресурсов, находящихся под влиянием криминальных структур". "Нигде мы не увидели уважения или попытки задуматься о том, как подобные трагедии могут объединить народ", - сказала Брнабич. Политик подчеркнула, что большинство граждан Сербии проявили сдержанность и уважение, откликнувшись на призыв президента Александара Вучича провести день траура мирно и достойно, с памятью о погибших.

Ранее в Министерстве внутренних дел Сербии сообщили, что в Нови-Саде на мероприятии, приуроченном к годовщине трагедии, присутствовали порядка 39 тыс. человек. Ведомство отметило, что инцидентов и нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

1 ноября в Сербии проводится День траура по погибшим на вокзале в Нови-Саде. Государственные флаги приспущены, телевидение и радиостанции изменили сетку вещания, а учреждения культуры скорректировали свои программы. Вучич призвал граждан сохранять достоинство и единство, подчеркнув, что этот день должен объединить страну в скорби "без тяжелых слов и разногласий".