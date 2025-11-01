Хегсет заявил, что США и КНР настроены на поддержание мира и хороших отношений

Глава Пентагона анонсировал новые встречи с китайским коллегой Дун Цзюнем

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что он и министр обороны Китая Дун Цзюнь во время недавних контактов выразили настрой на поддержание мира, стабильности и хороших двусторонних отношений.

"Я только что говорил с президентом [США Дональдом] Трампом, и мы сошлись во мнении, что отношения между США и Китаем лучше, чем когда-либо, - написал Хегсет в X. - После имевшей историческое значение встречи президента Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее у меня в Малайзии была столь же положительная встреча с моим коллегой - министром обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем. Вчера вечером мы снова разговаривали. Мы с адмиралом согласны с тем, что двум великим и сильным государствам лучше всего идти путем мира и стабильности и поддерживать хорошие отношения".

Хегсет отметил, что согласен с Трампом в том, что встреча лидеров двух стран "задала тон для вечного мира и успеха для США и Китая". По словам министра, Пентагон "будет действовать аналогичным образом - обеспечивать мир с позиции силы, поддерживать взаимное уважение и положительные отношения". По словам Хегсета, он и Дун Цзюнь "согласились, что следует обеспечить наличие каналов связи между военными, чтобы избегать конфликтов и снижать напряженность при возникновении любых проблем". "Вскоре у нас будут новые встречи по этому вопросу", - добавил он.

Встреча Си Цзиньпина и Трампа состоялась 30 октября в южнокорейском Пусане. В ходе переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп оценил встречу как "замечательную".

31 октября Хегсет заявил, что на встрече с китайским коллегой указал на важность сохранения "баланса сил" в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Состоявшиеся переговоры он назвал "хорошими и конструктивными", подчеркнув при этом, что "Соединенные Штаты будут решительно защищать свои интересы и гарантировать наличие необходимых возможностей в регионе".