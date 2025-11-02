Дипломат Видович уверен, что СВО закончится победой России

Западные страны не смогут одолеть РФ, считает заместитель председателя Национального парламента Республики Сербской

МАРИУПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Европейские страны веками пытались завладеть землями России, однако каждый раз терпели поражение. Современные политические элиты Запада не усвоили эти уроки, и в ходе спецоперации на Украине РФ победит и "вновь прочитает им лекцию", такое мнение высказал ТАСС в кулуарах III форума молодых дипломатов "Меркурий-2025" заместитель председателя Национального парламента Республики Сербской Синиша Видович.

"Они [западные страны] веками пытались завладеть землями России: Наполеон, фашистская Германия. Все заканчивается каждый раз победой России. Уроки истории, очевидно, не изучены, и придется еще раз прочитать им лекцию", - ответил он на соответствующий вопрос.

Собеседник агентства отметил, что уже бывал в Мариуполе, когда привозил мощи великомученика Лазаря, и тогда влюбился в Донбасс. Он отметил, что как и Республика Сербская макрорегион находится в конфликте с Западом и пострадал от его вооруженной агрессии. На форуме он рассказал студентам об информационной политике западных стран при боевых действиях. "Когда они приходят оккупировать вас, то они начинают фальсифицировать историю, выставляя вас плохими парнями", - отметил Видович.

III форум молодых дипломатов "Меркурий-2025" проходит в Мариуполе ДНР. Он организован представительством МИД России в Донецке совместно с Центром молодежной дипломатии "Легатус". В этом году в нем приняли участие почти 300 участников из 20 стран. Целью мероприятия является объединение молодых специалистов в сфере международных отношений как из регионов России, так и зарубежных стран.