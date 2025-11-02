На Украине упоминание Кутузова признали пропагандой "российского империализма"

Украинские власти теперь должны "декоммунизировать" те объекты в стране, которые носят имя полководца

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Личность полководца Михаила Кутузова и все связанные с его именем объекты на Украине признаны пропагандой "российского империализма". Это следует из материалов украинского Института национальной памяти, с которыми ознакомился ТАСС.

В рамках украинского закона власти теперь должны "декоммунизировать" те объекты в стране, которые носят имя полководца.

Михаил Кутузов (1747-1813) - русский полководец, первый полный кавалер ордена Святого Георгия (1812). Дал генеральное сражение у села Бородино, в результате которого французскому императору Наполеону Бонапарту не удалось разбить русские войска. Кутузов также принял решение оставить без боя Москву, что позволило сохранить войска и перейти к войне на истощение противника.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года курс на открытое вытеснение русского языка и всего, что связано с историей России и СССР, значительно усилился. По всей Украине сносят памятники деятелям России, переименовывают улицы, названные в честь русских писателей, художников, ученых, убирают упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.