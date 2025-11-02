Лидер КНДР посетил командование элитного армейского корпуса

Ким Чен Ын подчеркнул, что героизм и боевой дух военнослужащих корпуса является примером для всей Корейской народной армии

СЕУЛ, 2 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил 1 ноября командование 11-го корпуса Корейской народной армии, который считается ее элитным соединением. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Корпус относится к силам специального назначения. Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи наблюдал за тренировкой бойцов спецназа, "которые в полной мере продемонстрировали несравненную смелость и дух", и сфотографировался с военнослужащими. "Он выразил большое удовлетворение полной готовностью наших вооруженных сил к ведению войны", - указывает ЦТАК.

Военнослужащие с "чувством наивысшего почтения" встретили главу государства, отмечает ЦТАК. В частности, Ким Чен Ын подчеркнул, что массовый героизм и несравненный боевой дух военнослужащих корпуса является примером для всей Корейской народной армии. Председатель государственных дел посетил кабинет, где составляются и оцениваются планы операций. "Он заслушал рапорт командующего о планах военных действий этого крупного соединения при различных обстоятельствах", - информирует агентство.

Ким Чен Ын отметил, что основной фактор в исходе войны и сражения - идеология. "Поэтому наша партия возлагает весьма большие надежды на активную работу политработников", - информирует ЦТАК. В ходе визита в командование он наметил "стратегический курс и важные задачи для укрепления и развития" сил специального назначения. Лидер КНДР заявил о необходимости организационных мер по укреплению "стержневых сил армии", по его словам, этот вопрос обсудит Центральная военная комиссия.