ТАСС: Фидан на встрече по Газе отметит попытки Израиля завершить перемирие

АНКАРА, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан на запланированной на понедельник в Стамбуле встрече по Газе намерен отметить попытки Израиля найти причины для завершения действия режима прекращения огня в секторе. Об этом ТАСС сообщили источники в МИД Турции в преддверии этой встречи.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан проведет встречу по Газе в Стамбуле 3 ноября. Ожидается, что в ней примут участие главы МИД ОАЭ, Индонезии, Катара, Пакистана, Саудовской Аравии и Иордании, которые встречались с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке 23 сентября 2025 года. На встрече будут рассмотрены последние события, связанные с прекращением огня и гуманитарной ситуацией в Газе. Фидан на заседании намерен отметить, что Израиль фабрикует предлоги для остановки действия режима прекращения огня", - отмечают источники.

Помимо этого, турецкий министр "подчеркнет необходимость того, чтобы международное сообщество заняло решительную позицию в отношении израильских провокаций", а также укажет на "важность скоординированных действий мусульманских стран для перехода от режима прекращения огня к прочному миру в Газе".

"Министр обратит внимание на то, что объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, недостаточен, и что Израиль не выполняет свои обязательства в этой сфере. Фидан отметит, что бесперебойная поставка достаточного объема гуманитарной помощи в Газу является гуманитарным и правовым императивом, и что в этом вопросе на Израиль следует оказать давление", - добавил источник в ведомстве.

Также на встрече предстоит обсудить необходимость "немедленной реализации мер, которые дадут палестинцам возможность взять на себя ответственность за безопасность и управление Газой". Участники намерены подтвердить важность урегулирования конфликта на основе решения о создании двух государств, а также выступить за "продолжение консультаций и тесную координацию в рамках ООН".