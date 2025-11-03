Трамп заявил, что хотел бы видеть сокращение ядерных арсеналов

Президент США утверждает, что обсуждал эту тему с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть сокращение арсеналов ядерного оружия в мире и уже обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS News.

"Ну, у нас больше ядерного оружия, чем у любой другой страны. И полагаю, что мы должны что-то сделать в отношении денуклеаризации. И я действительно обсуждал это с президентом Путиным и председателем Си", - сказал он.

"У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У России много ядерного оружия, и у Китая будет много. У них есть некоторое количество", - добавил президент США.