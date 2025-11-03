Трамп не посетит слушания в Верховном суде по делу о пошлинах

Президент США объяснил такое решение тем, что не хочет своим присутствием отвлекать внимание от возможного признания тарифов законными

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не придет на слушания в Верховном суде 5 ноября, где будет решаться судьба введенных американским лидером импортных пошлин.

"Я не пойду в суд в среду", - написал президент в социальной сети Truth Social. Трамп объяснил такое решение тем, что не хочет своим присутствием отвлекать внимание от возможного признания пошлин законными.

Верховный суд назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Трамп и высокопоставленные представители его администрации, включая министра торговли Говарда Латника и представителя на торговых переговорах Джеймисона Грира, неоднократно заявляли о необходимости признать пошлины законными, объясняя, что в противном случае под угрозой окажутся торговые переговоры США с другими странами и уже заключенные сделки.