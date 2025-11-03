Трамп считает прочным режим прекращения огня в Газе

Президент США также подчеркнул, что ХАМАС "может быть немедленно ликвидирован", если не будет соблюдать условия мирного урегулирования

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал прочным режим прекращения огня в секторе Газа.

"[Прекращение огня] не хрупкое, оно прочное", - сказал американский лидер в интервью телеканалу CBS News.

Трамп также заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС "может быть немедленно ликвидировано", если не будет соблюдать условия мирного урегулирования.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября.