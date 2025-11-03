Politico: МВФ может прекратить помощь Украине из-за отказа Бельгии в кредите

Представитель ЕК и дипломаты трех стран - участниц ЕС заявили изданию, что "репарационный кредит" убедит Международный валютный фонд в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Отказ Бельгии поддержать решение об экспроприации активов России и выдаче Украине средств под прикрытием схемы "репарационного кредита" могут побудить Международный валютный фонд (МВФ) прекратить финансовую помощь Киеву. Об этом пишет европейское издание Politico со ссылкой на представителей ЕС.

По его информации, европейские сторонники спорного "репарационного кредита" утверждают, что дальнейшая поддержка Украины со стороны МВФ имеет решающее значение и опасаются, что времени на то, чтобы убедить предоставить новую помощь Киеву, остается все меньше. Фонд рассматривает возможность предоставления Украине кредита в размере $8 млрд в течение следующих трех лет. Однако надежды на получение финансовой поддержки МВФ зависят от того, сможет ли ЕС согласовать "репарационный кредит", используя замороженные российские государственные активы, большая часть которых находится в Бельгии, пишет газета.

Представитель Еврокомиссии и дипломаты трех стран - участниц ЕС заявили Politico, что "репарационный кредит" убедит МВФ в финансовой жизнеспособности Украины в ближайшие годы. А это является обязательным условием для финансирования любой страны. Однако в прошлом месяце Бельгия на встрече лидеров ЕС по финансовым и юридическим вопросам выступила против "репарационного кредита". Теперь страны Евросоюза могут просто не успеть согласовать позицию до решающего заседания МВФ, которое, вероятно, состоится в декабре.

Газета подчеркивает, что сам объем помощи МВФ для Киева невелик, однако сам факт ее выделения должен свидетельствовать о финансовой устойчивости страны. Это должно показать, насколько эффективно на Украине осуществляется государственное управление.