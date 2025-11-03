Трамп назвал ужасной для королевской семьи ситуацию с принцем Эндрю

Принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна

ЛОНДОН, 3 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал ужасным лишение брата короля Великобритании Карла III Эндрю титула принца.

"То, что случилось [с королевской семьей] ужасно. Это трагическая ситуация, это слишком плохо. Я имею в виду, что мне жаль [королевскую] семью", - приводит агентство агентство Reuters слова Трампа, которые он сказал журналистам на борту своего самолета на пути из Палм-Бич (штат Флорида) в Вашингтон.

30 октября Букингемский дворец сообщил, что король Карл III начал официальную процедуру по лишению принца Эндрю "права на формальное обращение, титул и почести", а также, что Эндрю получил "уведомление о прекращении аренды" резиденции Royal Lodge. По информации телеканала Sky News, отныне брат монарха будет известен как Эндрю Маунтбеттен Виндзор. Вещательная корпорация Би-би-си уточняет, что он переедет в королевское поместье Сандрингем в графстве Норфолк, а проживание ему будет оплачивать король из своих средств.

Ранее принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Однако он оставался принцем на том основании, что он - сын королевы Елизаветы II (1926-2022).

Обвинения против принца

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.

На протяжении многих лет принц отвергал эти обвинения. Однако после того, как Джуфре подала против него иск в США, он пошел на урегулирование спора во внесудебном порядке, для чего выплатил женщине компенсацию, размер которой, по данным СМИ, мог достигать 12 млн фунтов (около $15 млн).

В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Кроме того, он потерял право использовать официальный титул "Его Высочество", хотя и сохранял его за собой.

Эпштейн был повторно задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.