Армия Израиля заявила, что нанесла удар по группе радикалов в Газе

Инцидент произошел в южной части анклава

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 ноября. /ТАСС/. Израильские военные открыли огонь в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, речь идет о точечном ударе, который наносился одновременно с воздуха и с земли. Его целью названа группа палестинских радикалов.

Инцидент произошел в южной части анклава. По версии израильской стороны, радикалы пересекли так называемую желтую линию внутри сектора, на которую были отведены израильские войска в соответствии с договоренностями о прекращении огня.

Вместе с тем в армии подчеркнули, что речи о срыве режима прекращения огня не идет. Удар преследовал цель "устранения угрозы войскам". Подразделения израильской армии в секторе Газа "по-прежнему развернуты в соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжат принимать меры для устранения любых непосредственных угроз", говорится в заявлении.