Al Hadath: командир "Хезболлах" погиб при атаке израильского дрона на юге Ливана

По данным телеканала, командир находился в машине, по которой израильский дрон нанес удар

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 3 ноября. /ТАСС/. Член военного руководства шиитского движения "Хезболлах" Мухаммед Али Хадид погиб при атаке израильского беспилотника на юге Ливана, сообщил телеканал Al Hadath. По его информации, шиитский командир находился в машине, по которой израильский дрон нанес ракетный удар.

Инцидент произошел в городе Набатия (70 км от Бейрута). При попадании ракеты машина загорелась, находившийся в ней Хадид скончался от полученных ранений.

Ранее израильские ВВС атаковали район Эд-Дувейр в окрестностях Набатии, в результате был нанесен материальный урон нескольким зданиям, в которых размещались офисы организаций, связанных с "Хезболлах". На месте вспыхнул пожар, есть пострадавшие, сведений о жертвах не приводится.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. Жертвами атак и обстрелов стали 267 человек, 685 получили ранения.