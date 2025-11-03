Минздрав Газы получил от Израиля тела еще 45 погибших палестинцев

Всего в рамках соглашения о прекращении огня в анклав доставили останки 270 человек, из них 78 опознали

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 3 ноября. /ТАСС/. Минздрав сектора Газа получил от Израиля тела 45 погибших палестинцев. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

Всего в рамках соглашения о прекращении огня в палестинский анклав при содействии Международного комитета Красного Креста были возвращены тела 270 человек. По данным Минздрава, 78 из них были опознаны.

Министерство также сообщило, что за последние сутки в больницы сектора Газа поступили тела 10 погибших. Таким образом, с момента вступления в силу режима прекращения огня число погибших возросло до 238, ранения получили 600 человек.

9 октября стороны конфликта в Газе подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе вступило в силу 10 октября. Его условия предполагают, что Израиль будет передавать тела 15 жителей палестинского анклава в обмен на возвращение одного погибшего заложника.