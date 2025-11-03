Глава МО Бельгии обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по Москве

Тео Франкен заявил, что не угрожал "стереть Москву с карты мира", а лишь говорил об ответе на гипотетический удар РФ по стране

Редакция сайта ТАСС

Министр обороны Бельгии Тео Франкен © AP Photo/ Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Бельгийский министр обороны Тео Франкен в очередной раз попытался оправдаться после своих угроз "стереть Москву с карты мира", заявив, что газета De Morgen исказила его слова.

"Я думаю, что лучше прочитать интервью, которое я дал журналу Humo. De Morgen перефразировала мои слова в злобной, некорректной и несправедливой манере", - заявил Франкен в интервью телеканалу RTBF.

По его словам, он не угрожал "стереть Москву с карты мира", а лишь говорил об ответе на гипотетический удар России по Бельгии. "Основной принцип НАТО на протяжении 76 лет - принцип второго удара. Когда на нас нападают, мы немедленно наносим удар по тем, кто на нас нападает", - подчеркнул министр обороны.

Ранее посольство России в комментарии к интервью министра газете De Morgen указало, что угрозы Франкена абсолютно ненормальны, полностью оторваны от реальности и представляют собой маразм, а врагом для европейской и бельгийской общественности является не РФ, но подобные политики, способные ввергнуть континент в новую войну.