Фидан: вопрос о размещении иностранных сил в Газе потребует одобрения СБ ООН

Глава МИД Турции заявил, что необходимо достичь общего консенсуса по данному проекту

Редакция сайта ТАСС

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что работа по вопросу о размещении иностранных сил для стабилизации ситуации в Газе продолжается в рамках ООН и потребуется одобрение Совета безопасности.

"Работа над этим вопросом продолжается. Сначала необходимо достичь общего консенсуса по данному проекту. Затем он должен быть одобрен членами Совета Безопасности - при условии, что ни один постоянный член совета не наложит на него вето. Мы продолжаем работать и с другими заинтересованными странами на каждом этапе этого процесса. Он деликатный. Мы должны быть предельно предусмотрительны. Любые шаги, которые бы решали текущие палестинские проблемы, не должны формировать структурную основу, которая в будущем может создать новые проблемы", - заявил Фидан по итогам прошедшей в Стамбуле встречи глав МИД семи мусульманских стран по Газе. Так он ответил на вопрос о том, потребуется ли одобрение СБ ООН иностранной миссии в Газе и на каком этапе находится обсуждение этого вопроса.