Экс-премьер Миллер объяснил, зачем Зеленский отправляет украинцев в Польшу

Глава киевского режима намерен создать там мощный центр влияния

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский намеренно позволил выезд из страны тысячам молодых украинцев, которые направились в Польшу для создания там мощного украинского центра влияния. Такое мнение высказал экс-премьер (2001-2004) Польши Лешек Миллер.

"Зеленский, позволяя молодым мужчинам выезжать из страны, не отказался от них - он их направил для осуществления миссии", - написал Миллер в X.

"Киев сознательно создает в Польше зародыш новой многочисленной диаспоры - политической, экономической и культурной опоры Украины в самом сердце Евросоюза", - подчеркнул он. Бывший польский политик предположил, что в Киеве хотят пойти путем Турции и Израиля, использующих свои диаспоры для лоббирования политических и экономических интересов в разных странах.

В конце октября британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на данные польской погранслужбы сообщила, что почти 100 тыс. молодых украинцев покинули страну в течение двух месяцев после того, как Киев отменил ограничения на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет.