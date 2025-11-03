Адвокат сообщил, что свидетели обвинения не смогли подтвердить вину Гуцул

Глава Гагаузии участвовала в процессе в онлайн-режиме из следственного изолятора

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул © Вадим Денисов/ ТАСС

КИШИНЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Свидетели, которых пригласило в суд обвинение главы Гагаузии Евгении Гуцул, не сумели подтвердить ее вину и осужденной вместе с ней активистки блока "Победа" Светланы Попан. Об этом заявил журналистам адвокат Сергей Морару после прошедшего 3 ноября очередного заседания Апелляционной палаты, которая рассматривает апелляцию защиты. Обе подсудимые участвовали в процессе в онлайн-режиме из следственного изолятора.

"Заседание не принесло новостей - суд продолжил изучение показаний свидетелей защиты и почти завершил их допрос. Они заявили, что не знакомы лично с Гуцул и Попан, знают их лишь поверхностно, и не видели, чтобы их привлекали к пожертвованиям или участию в протестах", - сказал Морару. Он подчеркнул, что защита ранее ходатайствовала о допросе около 200 свидетелей по делу Гуцул и Попан, но суд отказал, ограничившись ранее представленными материалами. Морару сообщил, что на следующем заседании, которое пройдет 6 ноября, адвокаты намерены представить список документов и доказательств, которые еще не были исследованы.

Ранее иностранные адвокаты Гуцул выразили серьезные сомнения в беспристрастности судейской коллегии Апелляционной палаты. Испанский адвокат Гонсало Бойе в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что решение по этому делу было принято еще до начала апелляции. По его словам, защита готовит обращение в Европейский суд по правам человека и ООН.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности и президент Майя Санду.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.