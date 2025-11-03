В Британии установлен антирекорд по числу запросов на убежище за год

За 2024 год количество подобных обращений составило 108 тыс., говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 4 ноября. /ТАСС/. Число поданных запросов на получение убежища в Великобритании в 2024 году превысило 108 тыс., что стало рекордно большим показателем для страны. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В прошлом году мигранты подали на 28% запросов больше, чем в 2023 году (84 тыс.). Настолько высокое число поданных запросов еще никогда не отмечалось с 1979 года, когда подобную статистику начали вести. Прошлый антирекорд был установлен в 2002 году, когда подали 103 тыс. запросов.

По данным ОЭСР, в 2024 году мигранты предприняли 44 тыс. незаконных попыток проникнуть на территорию Великобритании. В основном они пользовались для этого услугами контрабандистов, которые переправляли их на надувных лодках через пролив Ла-Манш. В 2023 году было зафиксировано 38 тыс. подобных попыток.

Более 10 тыс. незаконных мигрантов прибыли в Великобританию из Пакистана. Далее следуют Афганистан и Иран (по 8 тыс.).

На первом месте по числу поданных запросов идет Германия - 230 тыс. в 2024 году. Это на 100 тыс. меньше, чем годом ранее. Далее идут Канада (174 тыс.), Испания (164 тыс.), Италия (151 тыс.), Франция (131 тыс.) и затем - Великобритания. В случае с Францией наблюдается снижение числа заявок, в остальных упомянутых странах - рост.