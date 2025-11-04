Глава Минфина США приедет на слушания в Верховном суде по делу о пошлинах

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп при этом заявил, что не пойдет на слушания

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что намерен присутствовать на слушаниях в Верховном суде в среду, где будет решаться судьба введенных администрацией президента Дональда Трампа таможенных пошлин.

Американский лидер ранее заявил, что не пойдет на слушания, объяснив это нежеланием своим присутствием отвлекать внимание от возможного признания пошлин законными. Бессент же собирается посетить Верховный суд и надеется, что сможет "сидеть в первом ряду". "Это вопрос национальной безопасности", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Верховный суд назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация президента 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Трамп и высокопоставленные представители его администрации, включая министра торговли Говарда Латника и представителя на торговых переговорах Джеймисона Грира, неоднократно заявляли о необходимости признать пошлины законными, объясняя, что в противном случае под угрозой окажутся торговые переговоры США с другими странами и уже заключенные сделки.