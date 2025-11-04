Пашинян: Армения и США ведут переговоры о строительстве железной дороги

По словам премьер-министра республики, она свяжет Азербайджан с Нахичеванью

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Егор Алеев/ ТАСС

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Армения и США ведут активные переговоры о строительстве железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью. Об этом заявил в Ереване армянский премьер-министр Никол Пашинян.

"Сейчас мы обсуждаем с нашими американскими партнерами строительство железной дороги, которая соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Почему именно с США? Потому что это неотъемлемая часть проекта TRIPP", - отметил он.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).