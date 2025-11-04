Депутат Рады Безуглая: Зеленский врет про ситуацию в Красноармейске

По словам парламентария, нет оснований полагать, что заявления Владимира Зеленского о ситуации в городе являются "осознанной информационной операцией"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила Владимира Зеленского во лжи относительно ситуации в Красноармейске, где в окружении оказалась крупная группировка ВСУ.

"Сейчас он прямо говорит неправду о ситуации в Покровске (украинское название Красноармейска - прим. ТАСС) и Купянске", - написала она в Telegram-канале.

Безуглая добавила, что нет никаких оснований полагать, что заявления Зеленского о ситуации в Красноармейске являются "осознанной информационной операцией", призванной скрыть реальное положение дел, в то время как решения принимаются на основе подлинной верифицированной информации. "Решения у нас принимаются на основе этой гнилой лжи", - указала она.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении - 5,5 тыс. Российские военнослужащие пресекают попытки украинских сил вырваться из окружения. В Киеве пытаются отрицать тяжелое положение своих войск.