Президент Туркмении отправился с рабочим визитом в США

Встреча 6 ноября в Вашингтоне станет первым саммитом с участием Трампа

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов © Алексей Даничев/ POOL/ ТАСС

АШХАБАД, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов отправился с рабочим визитом в США, где 6 ноября примет участие в саммите Центральная Азия - США. Об этом сообщило государственное агентство TDH.

Ожидается также, что Бердымухамедов проведет двусторонние переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча 6 ноября в Вашингтоне станет первым саммитом с участием Трампа. До этого лидеры стран Центральной Азии встречались в сентябре 2023 года в формате С5+1 с Джо Байденом, который тогда был президентом США.