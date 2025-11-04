Послы ЕС 5 ноября вновь рассмотрят предложения ЕК об экспроприации активов РФ

Практических решений на этой встрече не ожидается

Редакция сайта ТАСС

© Carl Court/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Послы 27 стран Евросоюза на плановом заседании Комитета постоянных представителей ЕС 5 ноября предпримут новую попытку рассмотреть предложения Еврокомиссии об экспроприации суверенных активов России. Об этом говорится в опубликованной на сайте Совета ЕС повестке заседания.

Согласно документу, дискуссия об экспроприации российских активов под видом так называемого репарационного кредита ЕС пройдет в рамках "подготовки очередного заседания Совета ЕС на уровне министров экономики и финансов". Таким образом, практических решений на этой встрече не ожидается.

23 октября на саммите ЕС Бельгия блокировала план Еврокомиссии по предоставлению "репарационного кредита" Киеву за счет экспроприации 185 млрд евро из блокированных на площадке Euroclear в королевстве суверенных активов России. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил по итогам саммите, что не намерен возвращать России "ни одного евро", но боится экспроприации активов, поскольку за этим последуют российские ответные меры. Кроме того, он предупредил о возможности резкого оттока иностранных инвестиций из зоны евро. Де Вевер потребовал от лидеров всех стран ЕС юридических гарантий, что финансовые потери Бельгии будут разложены на все страны блока. Этих гарантий он не получил. В итоге решение по экспроприации активов РФ было отложено до декабрьского саммита ЕС, а Еврокомиссии было поручено рассмотреть "альтернативные меры".

Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, по которой ЕС экспроприирует российские активы, это "станет воровством", ответные меры России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки".