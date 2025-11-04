CNBC: США могут точечно ударить беспилотниками по боевикам в Нигерии

Заместитель пресс-секретаря Белого Дома Анна Келли подтвердила, что администрация американского президент Дональда Трампа по его указанию готовит варианты возможных действий для остановки убийств христиан в африканской стране

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты могут нанести серию точечных ударов по боевикам-исламистам на территории Нигерии при помощи беспилотников. Об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По данным источников телеканала, возможные американские удары пока что "рассматриваются".

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в свою очередь подтвердила, что "администрация президента Дональда Трампа по его указанию готовит варианты возможных действий, чтобы остановить убийства христиан в Нигерии" и предложила дождаться президентских заявлений о конкретных мерах.

3 ноября Трамп в общении с журналистами допустил, что американские войска могут принять участие в операции в Нигерии из-за "убийств христиан в большом количестве". 1 ноября он заявил, что поручил Пентагону подготовить потенциальные силовые меры против "исламских террористов" в Нигерии в целях защиты христиан. Ранее он выступил с утверждением, что христиане в Нигерии подвергаются экзистенциальной угрозе, и пообещал их защищать.

Президент Нигерии Бола Тинубу отверг обвинения американского лидера. Он заявил, что характеристика Нигерии как страны религиозной нетерпимости не отвечает реалиям жизни государства и "не принимает во внимание последовательные и искренние усилия" правительства страны "по обеспечению свобод вероисповедания и совести для всех нигерийцев". По его словам, Абуджа поддерживает открытый и активный диалог с лидерами христиан и мусульман и продолжает усиливать безопасность для всех жителей вне зависимости от их религиозной принадлежности и места проживания.