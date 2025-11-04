Совбез Белоруссии: Запад отрабатывает переброску сил НАТО к границам республики

Замгоссекретаря белорусского Совета безопасности Александр Неверовский отметил, что западные соседи "продолжают политику эскалации, милитаризации своих государств"

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Западные страны отрабатывают переброску вооруженных сил стран НАТО к границе Белоруссии. Об этом заявил заместитель государственного секретаря Совета безопасности республики Александр Неверовский.

"На сегодняшний день мы видим, что отрабатываются вопросы скорейшей переброски вооруженных сил стран НАТО к нашим границам. Мы видим, что модернизируются балтийские порты в Литве, Польше, ремонтируются мосты, чтобы пропускать тяжелую технику, ремонтируются и строятся новые дороги, новые военные аэродромы", - приводит его слова агентство БелТА.

По словам Неверовского, западные соседи Белоруссии "продолжают политику эскалации, милитаризации своих государств, тратятся огромные средства" под предлогом того, что от республики якобы исходит угроза. "Все это вкупе с проводимой разведкой, которая только усиливается в отношении нашей страны с задействованием и авиации, и беспилотной авиации, стационарных и передвижных пунктов технической разведки вдоль нашей границы, свидетельствует о том, что эти намерения являются скорее не оборонными", - подчеркнул он.

Неверовский напомнил, что Польша и Литва активно оборудуют приграничные территории: "Если мы берем Литву, есть такая программа "Балтийская линия обороны", у поляков это "Восточный щит". В инженерном плане оборудуются территории, отселяется население, установлен жесткий контрразведывательный режим". При этом в приграничье продолжают действовать контрабандисты. "Наши пограничники, когда задерживают на нашей территории соучастников этой деятельности и средства доставки, то всегда в этих средствах доставки находят sim-карты литовских операторов", - рассказал он о ситуации с метеозондами, которую литовские власти использовали как предлог для закрытия автомобильных КПП на границе с Белоруссией.

Говоря о шагах, которые предпринимаются белорусской стороной в связи со складывающейся ситуацией, Неверовский отметил, что решение Белоруссии о размещении на своей территории российского ракетного комплекса "Орешник" или тактического ядерного оружия не означают, что республика "готова нападать или идти в атаку на соседние страны". "Это в первую очередь оружие сдерживания, наш ответ, потому что нам необходимо сохранить мир на нашей земле. Мы не готовы в таких объемах тратить средства на вооружение, как это делают наши соседи и в целом страны коллективного Запада, страны - члены НАТО, но подобные шаги, на наш взгляд, являются эффективной мерой сдерживания в современных условиях", - подчеркнул он.