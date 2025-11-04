Бессент допустил четыре встречи Трампа и Си Цзиньпина в 2026 году

Глава американского Минфина отметил, что переговоры лидеров двух стран в Южной Корее прошли "крайне хорошо"

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут провести четыре очные встречи в следующем году, помимо двух государственных визитов лидеры могут провести переговоры на мероприятии Группы двадцати в Дорале (штат Флорида) и форуме АТЭС в Шэньчжэне, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Полагаю, что в следующем году состоится два государственных визита - президент Трамп отправится в Пекин, а Си [Цзиньпин] прибудет в США. Они также могут встретиться на G20 в Дорале, а затем на конференции АТЭС в Шэньчжэне", - сказал он в интервью телеканалу CNBC.

Бессент добавил, что переговоры лидеров двух стран в этом году в Южной Корее прошли "крайне хорошо".

Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа состоялась 30 октября в Пусане (Республика Корея). Она продолжалась 1 час 40 минут. В начале консультаций Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной.