МИД Грузии осудил попытки ЕС использовать вопрос интеграции как политический инструмент
ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Грузии осудило попытки Евросоюза использовать вопрос интеграции в сообщество в качестве политического инструмента. Об этом говорится в заявлении дипведомства, которое прокомментировало доклад Еврокомиссии с критикой в адрес Тбилиси.
"Мы осуждаем все попытки, направленные на использование вопроса членства в ЕС как политического инструмента, что вредит отношениям Грузии и ЕС", - указывается в тексте.