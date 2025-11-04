МИД Грузии осудил попытки ЕС использовать вопрос интеграции как политический инструмент

В МИД отметили, что это вредит отношениям Грузии и ЕС

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Грузии осудило попытки Евросоюза использовать вопрос интеграции в сообщество в качестве политического инструмента. Об этом говорится в заявлении дипведомства, которое прокомментировало доклад Еврокомиссии с критикой в адрес Тбилиси.

"Мы осуждаем все попытки, направленные на использование вопроса членства в ЕС как политического инструмента, что вредит отношениям Грузии и ЕС", - указывается в тексте.