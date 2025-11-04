США хотят заключить с РФ договор о контроле над тактическим ядерным оружием

В Пентагоне отметили, что что "у России развернут крупный арсенал ядерных сил дальности театра военных действий, не охваченных Новым ДСНВ" и "напрямую угрожающих" войскам США передового базирования

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты хотели бы подписать с Россией договор о контроле над тактическим ядерным оружием. Об этом сообщил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

Он утверждал, что "у России развернут крупный и включающий разные типы [оружия] арсенал ядерных сил дальности театра военных действий, не охваченных Новым ДСНВ" и "напрямую угрожающих" войскам США передового базирования, а также союзникам Вашингтона. "Я считаю, что нам следует изучить способы добиться того, чтобы эти вооружения были охвачены проверяемым договором в сфере контроля над вооружениями с Россией", - говорится в письменных ответах Кадлека на вопросы американских законодателей, которые были подготовлены к слушаниям, посвященным рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Новым ДСНВ в США принято именовать российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

"Если мою кандидатуру утвердят, я буду работать с коллегами в Военном министерстве США и Госдепартаменте, чтобы определить варианты действий для обеспечения контроля над российскими нестратегическими ядерными вооружениями", - подчеркнул кандидат на должность помощника главы Пентагона.