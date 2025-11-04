США готовы обсудить с Британией и Францией сокращение их ядерного оружия

Выдвинутый на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек ответил на вопрос, должны ли будущие договоренности в сфере контроля над вооружениями включать Париж и Лондон

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы обсуждать с Великобританией и Францией возможность сокращениях их ядерных арсеналов. Об этом заявил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

"Если мою кандидатуру утвердят, я продолжу обсуждение этой идеи с французским и британским коллегами, чтобы оценить, отвечает ли их участие в таких соглашениях их национальным интересам, поддерживают ли в настоящее время такие соглашения национальные интересы США", - заверил Кадлек. Он ответил на вопрос о том, должны ли будущие договоренности в сфере контроля над вооружениями включать Францию и Соединенное Королевство.

"Я бы также взвесил потенциальное воздействие на других союзников по НАТО", - подчеркнул кандидат на должность помощника главы Пентагона.

Письменные ответы Кадлека на вопросы американских законодателей были подготовлены к слушаниям, посвященным рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.