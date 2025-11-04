Пентагон заявил, что США пока не планируют дальнейшее сокращение войск в Европе

Члены комитета должны быть в полной мере уведомлены о подобных планах "в закрытом формате и в надлежащий момент", отметил помощник военного министра США по стратегии, планам и потенциалу Остин Дамер

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. США пока не вынашивают конкретных планов по дальнейшему сокращению военного контингента в Европе. Об этом заявил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по стратегии, планам и потенциалу Остин Дамер.

"Мне не известно о конкретных планах дальнейшего сокращения", - заявил Дамер, отметив, что он привержен тому, чтобы члены комитета "были в полной мере уведомлены" о подобных планах "в закрытом формате и в надлежащий момент". Он также отметил, что правительство Румынии было уведомлено о сокращении американского контингента в стране. "Насколько я понимаю, с нашими союзниками, включая Румынию, были проведены консультации прежде, чем был отдан приказ", - отметил он.

Ранее Министерство национальной обороны Румынии сообщило о сокращении американского контингента на территории страны с 1,7 тыс. до примерно 1 тыс. военнослужащих. Министр обороны Румынии Йонуц Моштяну пояснил, что США сокращают численность своих войск в Европе, так как намерены сосредоточить больше внимания на Индо-Тихоокеанском регионе.