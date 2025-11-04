Пентагон: США надо выработать ядерные ответы на потенциальные конфликты

Китай и Россия обладают развернутыми "высокоэффективными арсеналами" тактического ЯО, заявил кандидат на должность помощника главы ведомства Роберт Кадлек

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует выработать ядерные варианты реагирования на некоторые потенциальные региональные конфликты. С таким заявлением выступил выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

"Однако я также считаю, что Соединенным Штатам необходимо иметь заслуживающие доверия ядерные варианты ответа ниже стратегического уровня на [потенциальный] конфликт на театре военных действий", - говорится в письменных ответах Кадлека на вопросы американских законодателей. Документ был подготовлен к слушаниям, посвященным рассмотрению кандидатуры Кадлека в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Как утверждает кандидат на должность помощника главы Пентагона, и Китай, и Россия обладают развернутыми "высокоэффективными арсеналами" тактического ядерного оружия, "угрожающего силам США, союзников и другим жизненно важным интересам в Европе и Азии". По мнению Кадлека, американский "потенциал в этой сфере атрофировался за период после окончания холодной войны".

"Если мою кандидатуру утвердят, то я буду стараться понять, какие средства доступны для регионального сдерживания, что еще может потребоваться в дополнение", - подчеркивает американский чиновник.