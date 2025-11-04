Гунба: сотрудничество Абхазии и России служит примером подлинного партнерства

президент Абхазии Бадра Гунба

СУХУМ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Абхазии Бадра Гунба принял участие в торжественном приеме, состоявшемся в посольстве России в Абхазии в честь Дня народного единства. В своей поздравительной речи он подчеркнул, что сотрудничество Абхазии и России служит примером подлинного партнерства, передает корреспондент ТАСС.

"На протяжении веков именно единство многонационального российского общества было фундаментом развития, величия и побед страны. Благодаря этому единству Россия смогла преодолеть тяжелейшие испытания, защитить свою независимость и сохранить богатое культурное и духовное наследие", - сказал Гунба.

Президент выразил глубокую благодарность за союзнические отношения и помощь, которую Россия оказывает Абхазии.

"Мы высоко ценим помощь и внимание, которые Россия неизменно оказывает Абхазии, содействуя ее развитию. Это сотрудничество имеет глубокие исторические корни и служит примером подлинного партнерства", - сказал он и пожелал Российской Федерации мира, благополучия и процветания.

Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что Абхазия и Россия, строящие отношения на принципах союзничества и стратегического партнерства, доказывают, что сложились самые тесные и дружеские связи.

"Этот праздник общий для нас, поскольку большинство жителей Абхазии являются также гражданами России. Этот праздник возник как процесс исторического единения российского народа", - подчеркнул он.

На торжественном приеме были вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, члены правительства, депутаты парламента, руководители государственных ведомств, общественные деятели, духовенство, представители средств массовой информации.