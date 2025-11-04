WP: Вашингтон может лишить зарплаты отстраненных на фоне шатдауна чиновников

Только те сотрудники, которые во время шатдауна продолжали работать без оплаты, имеют право на получение вознаграждения после его завершения, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа может в обход закона отказать в выплате зарплаты сотрудникам, которых отправили в принудительный отпуск на время частичной приостановки работы правительства (шатдауна). Такой вывод сделала газета The Washington Post (WP) на основе оказавшейся в ее распоряжении рассылки, отправленной некоторым государственным ведомствам.

По информации издания, только те сотрудники, которые во время шатдауна продолжали работать без зарплаты, имеют право на получение вознаграждения после его завершения. При этом месяц назад в первой рассылке о таких ограничениях не сообщалось, заметил в комментарии для газеты один из госслужащих.

Согласно данным WP, несколько ведомств, включая Пентагон и министерство торговли, в первой рассылке после введения шатдауна обещали выплаты всем сотрудникам, включая ушедших в вынужденный отпуск. Вторая рассылка, однако, уже не предоставляла таких гарантий. В то же время Госдепартамент никогда не заявлял о готовности платить зарплату отстраненным работникам, отмечает издание.

Шатдаун начался в полночь 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

Согласно законодательству США, министерства и ведомства, отвечающие за обеспечение национальной безопасности и внешнеполитическую деятельность, продолжают работу в случае приостановки финансирования федерального правительства. Аналогичные требования предъявляются и к тем госслужащим, деятельность которых направлена на "защиту жизни и собственности". Те сотрудники госучреждений, которые вынуждены выходить на работу в подобных условиях, не получают жалование, однако оно обычно выплачивается им после того, как вопрос с поступлением средств решается.

Раннее агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность лишить выплаты задним числом зарплат госслужащих, отправленных в отпуск из-за шатдауна. По его данным, инициатива не предусматривает обязательной выплаты зарплат отправленным в отпуск сотрудникам после завершения шатдауна. Таким образом, невыплата денежных средств угрожает примерно 700 тыс. госслужащих.