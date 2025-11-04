Президент Ливана назвал переговоры с Израилем выбором всех ливанцев

Джозеф Аун подчеркнул, что атаки еврейского государства ведут к росту напряженности, ставят под угрозу жизнь мирных граждан и мешают восстановлению пострадавших от войны населенных пунктов

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 4 ноября. /ТАСС/. Ливан предпочитает дипломатические средства урегулирования конфликта с Израилем и рассматривает переговоры как единственную возможность добиться освобождения оккупированных районов. Об этом заявил президент республики Джозеф Аун после встречи во дворце Баабда с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекелмансом.

"Решение в пользу вступления в переговоры является всеобщим национальным выбором ливанцев, - подчеркнул политик, слова которого приводит президентская пресс-служба. - Мы считаем, что дипломатический диалог лучше продолжения военных действий, но Израиль не реагирует на наши призывы и совершает ежедневные нападения на юге Ливана и в долине Бекаа".

Аун отметил, что израильские атаки ведут к росту напряженности, ставят под угрозу жизнь мирных граждан и препятствуют восстановлению пострадавших от войны населенных пунктов. "Мы рассчитываем, что страны Евросоюза займут активную позицию и окажут необходимое давление на Израиль с тем, чтобы положить конец сложившейся ситуации, - указал он. - Израиль должен вывести свои войска из захваченных районов и соблюдать соглашение о перемирии, заключенное 27 ноября 2024 года".

Глава республики проинформировал голландского министра о задачах, которые выполняют части ливанской армии, развернутые южнее реки Литани. По его словам, военные ведут зачистку территории от вооруженных элементов, перекрывают туннели и конфискуют боеприпасы.

В свою очередь Брекелманс высоко оценил успехи, достигнутые вооруженными силами Ливана в обеспечении безопасности и стабильности. Он заявил, что королевство будет оказывать поддержку Ливану и поощрять инвестиции в его экономику, отметив при этом "необходимость завершения реформ, начатых новым правительством".