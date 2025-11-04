В США отрицают изучение трех сценариев применения силы против Венесуэлы

Посланник американского президента по особым поручениям Ричард Гренелл отметил, что статья об этих сценариях в газете The New York Times "полна ошибок"

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Американская администрация отрицает, что рассматривает три сценария применения военной силы против Венесуэлы с целью свержения ее президента Николаса Мадуро.

С комментарием по поводу статьи в газете The New York Times (NYT) на этот счет выступил ранее посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл. "Эта публикация NYT полна ошибок. Это не новостной материал, а комментарий, место которому - на редакционной полосе", - написал он в X. Никаких пояснений Гренелл не дал.

Между тем, как сообщила ранее NYT, правительство США изучает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы с целью отстранения Мадуро от власти. По ее сведениям, первый вариант предусматривает нанесение воздушных ударов по военным объектам Венесуэлы с тем, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны вооруженных сил республики. Второй вариант якобы предполагает использование спецназа ВМС США для захвата или убийства президента Венесуэлы. Согласно третьему плану, США могут направить в Венесуэлу свои силы, чтобы те захватили аэропорты, нефтяные месторождения и ряд объектов инфраструктуры.

По сведениям издания, часть должностных лиц американской администрации высокого ранга, в том числе госсекретарь США Марко Рубио и заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер, настаивает на силовом решении вопроса с Венесуэлой. Вместе с тем президент США Дональд Трамп пока не хочет давать своего согласия на операции, которые "могут поставить под угрозу американских военнослужащих или обернуться постыдным провалом", пишет газета.

Противостояние Венесуэлы и США

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы.

Как ранее сообщала NYT, Трамп отдал 7 октября распоряжение прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Он также санкционировал начало подрывных операций ЦРУ США в Венесуэле. Трамп публично признал 15 октября, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в Венесуэле. Однако он отказался ответить на вопрос о том, разрешил ли ЦРУ предпринимать попытки убить Мадуро. Венесуэльский лидер при этом неоднократно заявлял, что страна подвергается самой серьезной за последние 100 лет угрозе вторжения со стороны США.

Как подчеркнул 2 ноября, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва заинтересована в том, чтобы ситуация между Венесуэлой и США оставалась в мирном русле, и чтобы в Латинской Америке не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций.