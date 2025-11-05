Президент Аргентины в 14-й раз отправится в США

В графике Хавьера Милея пока не значится никаких встреч

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноября. /ТАСС/. Президент Аргентины Хавьер Милей в среду в 14-й раз отправится в США с момента прихода к власти в декабре 2023 года. График главы государства опубликовала его пресс-служба.

Милей вылетит в Майами (штат Флорида), где у него на четверг запланировано выступление на форуме American Business Forum, в котором также заявлено участие президента США Дональда Трампа и аргентинского футболиста Лионеля Месси. В этом же день аргентинский лидер планирует вылететь в Палм-Бич для присутствия на ужине Конференции консервативных политических действий.

В пятницу Милей выступит на конференции Совета Америк, посвященной инвестициям в Аргентину, в Нью-Йорке. В графике президента нет никаких встреч.

После США Милей отправится в Боливию, где примет участие в инаугурации избранного президента Родриго Паса. Она состоится 8 ноября.

Милей неоднократно говорил, что считает приоритетными партнерами Аргентины либеральные демократии и страны Запада, особенно США и Израиль.