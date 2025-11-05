ARD: два депутата от АдГ намерены посетить РФ для активизации контактов

Важно укреплять хорошие контакты с Россией, отметил председатель рабочей группы по международным делам и заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Два депутата Бундестага (парламента ФРГ) от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре и Райнер Ротфусс планируют на следующей неделе посетить Россию для "активизации контактов". Об этом сообщил телеканал ARD со ссылкой на имеющийся в его распоряжении план зарубежных поездок депутатов.

Во внутреннем плане поездок АдГ, как отмечает ARD, содержится "список запланированных направлений поездок членов парламента, включая поездки в Турцию, Киргизию, неоднократные поездки в США, а также две поездки в Россию, а именно в Сочи". Телеканал уточняет, что "с 13 по 16 ноября и 17 ноября" Котре и Ротфусс отправятся на симпозиум стран БРИКС и Европы. Ротфусс, как ожидается, выступит там с докладом.

Согласно внутреннему документу, на поездку выделен бюджет в размере €4 050 и €2 000 , которые, по всей видимости, будут покрыты фракцией АдГ в Бундестаге, указывает ARD. Визиты депутатов в Россию согласованы с фракцией АдГ. По данным ARD, председатель рабочей группы по международным делам и заместитель главы фракции АдГ Штефан Койтер "одобрил поездку, поскольку пришло время снова активизировать контакты с Россией". "После интенсивных отношений, которые мы в последнее время поддерживали с США, теперь важно укреплять и наши хорошие контакты с Россией", - пояснил он.

Ранее, как подчеркивает телеканал, Котре и Ротфусс уже несколько раз посещали Россию.

Сам Койтер давно известен своими тесными связями с Россией, как и заместитель руководителя, внешнеполитический эксперт фракции партии "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер, отмечает ARD. 10 октября он заявил в интервью телеканалу NTV, что намерен весной посетить Россию, поскольку считает важным "поддерживать открытыми каналы связи" с представителями РФ. Однако после критики Фронмайер заявил, что конкретных планов визита в РФ пока нет.