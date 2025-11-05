ČTK: в Чехии спикером Палаты депутатов избрали лидера SPD Томио Окамуру

ПРАГА, 5 ноября. /ТАСС/. Председатель политического движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура избран спикером Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии. Прямую телетрансляцию заседания вело информационное агентство ČTK.

За избрание Окамуры спикером проголосовали 107 из 197 присутствовавших в зале депутатов. Против высказался 81 парламентарий.

В Праге проходит второй день учредительного заседания Палаты депутатов, выборы в которую состоялись 3-4 октября. Наибольшего успеха на них добились находившиеся в оппозиции политические движения SPD, ANO ("Акция недовольных граждан") и Motoristé ("Автомобилисты"). Они опираются на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента нового созыва. Эти политические силы подписали 3 ноября соглашение о создании правительственной коалиции. Назначение Окамуры на пост спикера Палаты депутатов стало результатом договоренности SPD, ANO и Motoristé.