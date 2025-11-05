Трамп: США частично растеряли суверенитет с избранием Мамдани мэром Нью-Йорка

При этом американский лидер назвал свою победу на президентских выборах, состоявшихся ровно год назад, "одной из самых важных в истории США"

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп считает, что с победой на выборах мэра Нью-Йорка демократа Зохрана Мамдани США частично лишились суверенитета. Такую позицию он изложил во время выступления на бизнес-форуме в Майами (штат Флорида).

Трамп назвал свою победу на президентских выборах, состоявшихся ровно год назад, "одной из самых важных в истории США". "Мы многое сделали 5 ноября 2024 года, народ США вернул себе власть. Мы восстановили наш суверенитет. Частично мы растеряли его вчера вечером в Нью-Йорке, но мы позаботимся об этом", - отметил американский лидер.

Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка, прошедших 4 ноября. После победы он пообещал "остановить Трампа" и его последователей. Он также сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января следующего года. Сейчас мегаполис возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.