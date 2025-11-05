Сийярто: Украина незаконно пыталась призвать в армию студентов в Закарпатье

Глава венгерского МИД отметил, что вечером 5 ноября украинские власти "наконец-то отпустили всех студентов домой"

Редакция сайта ТАСС

БУДАПЕШТ, 5 ноября. /ТАСС/. Украинские власти незаконно пытались призвать на службу в армию студентов из числа этнических венгров в Закарпатье и освободили их лишь после вмешательства руководства вуза и местной общественности. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выразив обеспокоенность по поводу инцидента.

"Мы постоянно находились на связи с Обществом венгерской культуры Закарпатья и руководством института, поскольку украинское законодательство не оставляет сомнений в том, что эти студенты освобождены от призыва", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Сийярто отметил, что "сегодня вечером украинские власти наконец-то отпустили всех студентов домой". По его словам, это "является хорошей новостью, но в то же время еще раз обращает внимание на важность мира". "Чем скорее наступит мир, тем скорее [на Украине] прекратится насильственный призыв", - подчеркнул министр.

По сообщениям венгерских СМИ, четверо студентов Закарпатского венгерского института имени Ференца Ракоци II в городе Берегово (Закарпатская область) были задержаны украинскими властями для призыва на военную службу, несмотря на то что у них имеется действующая отсрочка в связи с учебой в вузе.