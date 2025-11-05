Израиль получил в Газе еще один гроб с останками заложника

В ближайшее время военные доставят гроб на израильскую территорию, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков, указали в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 ноября. /ТАСС/. Израильские военные в секторе Газа получили еще один гроб с останками погибшего заложника. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Передача состоялась при посредничестве Международного комитета Красного Креста. В ближайшее время военные доставят гроб на израильскую территорию, где судмедэксперты проведут процедуру опознания останков, указали в канцелярии.

9 октября Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе, согласно плану Трампа, вступил в силу 10 октября.

ХАМАС 13 октября освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки 4 погибших пленных. Власти Израиля выразили недовольство тем, что радикалы вернули только 4 тела из 28. В последующие дни ХАМАС передавал еврейскому государству еще по несколько тел погибших. К настоящему моменту радикалы из сектора Газа вернули останки 21 убитого заложника. По состоянию на 5 ноября (до нынешней передачи) они продолжали удерживать тела еще семи похищенных.