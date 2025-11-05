НАТО предоставит Бельгии помощь в борьбе с беспилотниками

Генсек НАТО Марк Рютте разговаривал с бельгийским министром обороны Тео Франкеном, который предоставил данные по последним случаям обнаружения дронов в стране, сообщила пресс-служба альянса

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Генсек НАТО Марк Рютте обсудил с министром обороны Бельгии Тео Франкеном инциденты с дронами над территорией королевства и пообещал помощь альянса для борьбы с ними. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

"Генсек НАТО Марк Рютте разговаривал с министром обороны Бельгии Тео Франкеном, который предоставил информацию по последним случаям обнаружения беспилотников в Бельгии", - говорится в сообщении. "Страны НАТО предоставляют необходимую помощь для ответа на этот вызов", - подчеркивается в тексте.

В Бельгии вечером 4 ноября в течение порядка двух часов были закрыты все три аэропорта страны (Брюссель, Льеж и Шарлеруа), из-за замеченных над их территориями беспилотников. Одновременно, по словам Франкена, неопознанные дроны были замечены над авиабазами Флорен, где базируются только что полученные от США истребители F-35, и Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие. В четверг с наступлением темноты появились новые сообщения о беспилотниках над военными базами.

Франкен объявил о намерении активировать 4-ю статью Вашингтонского договора, которая подразумевает проведение со странами НАТО "консультаций по безопасности". Глава правительства Бельгии Барт Де Вевер объявил о созыве 6 ноября Совета нацбезопасности для обсуждения этой проблемы.

Бельгийские власти пока официально ни на кого не возложили ответственность за эти инциденты, но западные СМИ со ссылкой на анонимные источники распространяют информацию о том, что за этими полетами БПЛА якобы стоит Россия. В ответ на эти публикации посольство РФ в комментарии телеканалу VRT заявило, что Россия не имеет к этим инцидентам никого отношения, у Москвы нет "ни поводов, ни интересов" для запусков БПЛА в Бельгии.