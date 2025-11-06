Рамапоса поручил разобраться с вербовкой граждан ЮАР в наемники на Украине

Администрация президента Южно-Африканской Республики сообщила, что правительство получило обращения о помощи 17 человек, которые оказались в окружении в Донбассе

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса дал поручение расследовать обстоятельства вербовки граждан страны для участия в конфликте на Украине. Об этом говорится в сообщении, распространенном администрацией президента Южно-Африканской Республики.

"Правительство ЮАР получило обращения о помощи от 17 южноафриканских мужчин в возрасте от 20 до 39 лет, которые оказались в окружении в Донбассе, - говорится в нем. - Граждане ЮАР под предлогом выгодных контрактов на работу были обманом вовлечены в ряды наемников, участвующих в боевых действиях на Украине. Президент Рамапоса распорядился провести расследование обстоятельств, которые привели к вербовке этих молодых людей в формирования наемников. Правительство ЮАР работает по дипломатическим каналам над обеспечением возвращения этих молодых людей на родину".

Среди находящихся в окружении - 16 выходцев из южноафриканской провинции Квазулу-Наталь, еще один - из Восточного Кейпа. В каком именно населенном пункте Донбасса находятся обратившиеся за помощью граждане ЮАР, не раскрывается.

"В соответствии с законом об оказании военной помощи иностранным государствам от 1998 года, гражданам и организациям ЮАР запрещено предлагать или оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в армиях иностранных государств без разрешения правительства ЮАР, - говорится в сообщении администрации. - Президент Рамапоса и правительство ЮАР решительно осуждают эксплуатацию молодых уязвимых людей лицами, сотрудничающими с иностранными военными структурами".