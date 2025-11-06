Экс-советник Саркози считает Макрона худшим президентом Франции

По словам Алена Минка, французский президент ошибочно "считает себя самым умным и хитрым, чтобы решать любые проблемы"

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший экономический советник экс-президента Франции Николя Саркози Ален Минк считает действующего главу государства Эмманюэля Макрона "худшим президентом" более чем за полвека.

"Макрон оставляет страну в гораздо худшем состоянии, чем то, в котором она была, когда он взял бразды правления в свои руки. Он оставит после себя политический ландшафт, который, возможно, навсегда останется нестабильным во Франции. Это непростительно", - сказал Минк в интервью европейскому изданию Politico.

По словам политика, нарциссизм Макрона заставляет его принимать решения, которые "поставили под угрозу французские институты" и способствовали росту правых идей в преддверии выборов в 2027 году. По его мнению, президент Франции ошибочно "считает себя самым умным и хитрым, чтобы решать любые проблемы". Помимо этого, Макрон не понимает, что сам является проблемой и для урегулирования политического кризиса он должен уйти в отставку.

По данным Politico, Минк был консультантом штаба Макрона во время выборов в 2017 году. Постепенно их отношения ухудшились после того, как президент Франции, по мнению Минка, совершил "ряд ошибок" и окружил себя "невероятно посредственной командой".

По данным опроса, проведенного компанией Verian по заказу журнала Le Figaro Magazine, уровень одобрения политики Макрона опустился до 11%, что является наиболее низким показателем за все его правление. В инфографике также приводится сравнение с рейтингами двух предшественников Макрона - Саркози и Франсуа Олланда, которого СМИ называют самым непопулярным главой Пятой республики. И хотя Макрон фактически повторил антирекорд Олланда, которому, по версии Verian, в конце осени 2016 года также доверяли лишь 11%, журнал приводит данные опроса компании Ipsos от октября 2016 года, в котором политику тогдашнего президента поддержали лишь 4% респондентов.