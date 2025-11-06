Эксперт Перес: нападение на Венесуэлу может привести к росту миграции в США

По словам профессора политологии в университете Северного Техаса, Вашингтон может "быть вовлечен в бесконечный конфликт в Западном полушарии"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Реализация планов американского президента Дональда Трампа совершить военное вторжение в Венесуэлу может привести к серьезной дестабилизации в регионе, а также вызвать рост миграции из Латинской Америки в Соединенные Штаты, против чего выступает хозяин Белого дома. Такое мнение выразил в авторской статье, опубликованной на портале Responsible Statecraft, профессор политологии в университете Северного Техаса Орландо Перес.

"Интервенция со стороны США, даже ограниченная, может привести к дестабилизации ситуации в Венесуэле и регионе. Она может выйти за пределы Венесуэлы, втягивая Колумбию и даже судоходство в Тихом океане в расширяющийся театр военных действий. Это может привести к возникновению вакуума в гуманитарной сфере и области безопасности, вызвав новую волну миграции на север, в сторону США", - отметил эксперт.

По его мнению, "подрыв системы безопасности в Венесуэле может ускорить побочные потоки мигрантов на север, что еще больше усугубит нагрузку на региональные системы приема беженцев, которые и без того работают на пределе своих возможностей". США, продолжил Перес, могут "быть вовлечены в бесконечный конфликт в Западном полушарии". Так, высказывания представителей вашингтонской администрации высокого ранга "уже привели к эскалации военных действий, а вместе с ней и к значительным дипломатическим, экономическим и политическим рискам". "Эскалация может также укрепить позиции [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро, а не ослабить их. Для лидера, чья "антиимпериалистическая риторика" усиливает его легитимность внутри страны, агрессия со стороны США является политически выгодной", - считает автор статьи.

Второй Афганистан?

Он уверен, что превосходство Соединенных Штатов перед Боливарианской Республикой в военной сфере не обязательно "приведет к политическому успеху, что болезненно продемонстрировали Ирак и Афганистан". В случае гипотетического "падения режима стабилизация Венесуэлы после ухода Мадуро потребует многих лет дорогостоящих усилий, на которые ни общественность США, ни их руководство, по-видимому, не готовы", добавил политолог.

В ситуации с Венесуэлой, продолжил он, "Трамп намеревается совершить ошибку грандиозных масштабов". "Новости о том, что администрация США может дать зеленый свет нападению на страну и даже на отстранение Мадуро, уже вызывают панику. И это неудивительно", - подчеркнул эксперт.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, атомную подводную лодку, 10 тыс. военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут приступить к бомбардировкам объектов венесуэльских наркокартелей. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.

Мадуро проинформировал о принятии плана комплексной обороны и перехода к вооруженной борьбе на случай агрессии со стороны США.