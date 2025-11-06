WSJ: Трамп сомневается насчет начала военных действий против Венесуэлы

По данным газеты, не решены "даже основные вопросы", касающиеся венесуэльского руководства

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в беседе с высокопоставленными помощниками выразил сомнения насчет возможных военных действий против Венесуэлы. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, дебаты свидетельствуют о том, что "стратегия администрации в отношении Венесуэлы остается переменчивой, несмотря на наращивание вооруженных сил в регионе и публичные угрозы Трампа начать атаки". Не решены "даже основные вопросы", касающиеся венесуэльского руководства, заявили американские официальные лица.

Трамп продолжает консультироваться с помощниками по поводу военных вариантов, отмечают источники. Представленные ему предложения варьируются "от усиления экономического давления до военных действий внутри Венесуэлы, включая, возможно, нападения на военные и правительственные объекты", говорится в публикации.

Глава Белого дома идет по пути "медленного наращивания сил США в регионе и продолжения ударов по судам, предположительно, задействованных в контрабанде наркотиков в Карибском бассейне и Тихом океане", сказали официальные лица.

Как сообщалось ранее, правительство США изучает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы с целью отстранения президента страны Николаса Мадуро от власти. Согласно сведениями газеты The New York Times, первый вариант предусматривает нанесение воздушных ударов по военным объектам Венесуэлы, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны вооруженных сил республики. Второй - якобы предполагает использование спецназа ВМС США для захвата или убийства президента Венесуэлы. Согласно третьему, США могут направить в Венесуэлу свои силы, чтобы те захватили аэропорты, нефтяные месторождения и ряд объектов инфраструктуры.

О противостоянии США и Венесуэлы

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. Под этим предлогом США перебросили в регион Карибского моря крупные силы.

7 октября, согласно информации NYT, Трамп отдал распоряжение прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования напряженности с Венесуэлой. Он также санкционировал начало подрывных операций ЦРУ США в Венесуэле. Трамп публично признал 15 октября, что разрешил ЦРУ проведение тайных операций в этой стране.

Как подчеркнул 2 ноября, отвечая на вопрос ТАСС, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва заинтересована в том, чтобы ситуация между Венесуэлой и США оставалась в мирном русле и чтобы в Латинской Америке не возникало каких-то новых конфликтных ситуаций.