Ученый Льюис рассказал, как Трамп может лишиться шанса на Нобелевскую премию мира

По мнению сотрудника Миддлберийского института международных исследований в Монтерее, речь идет о возобновлении ядерных испытаний

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Возможное решение президента США Дональда Трампа возобновить ядерные испытания лишит его каких-либо шансов на получение Нобелевской премии мира. Такое мнение высказал американский ученый и специалист в области ядерного нераспространения, сотрудник Миддлберийского института международных исследований в Монтерее Джеффри Льюис.

"Единственная победа в гонке вооружений - это ее остановка. Если Трамп проведет испытания, он может забыть о Нобелевской премии мира", - приводит слова ученого газета The Wall Street Journal.

Льюис отметил, что речь может идти не о полноценных ядерных испытаниях, а о маломощных контролируемых взрывах. "Вероятно, это будут испытания с крайне низкой мощностью, ближе к научным экспериментам. Но если это сделает одна страна, что остановит остальных?" - добавил эксперт.

Как подчеркнул Льюис, решение США возобновить ядерные испытания может иметь серьезные последствия и спровоцировать новую гонку вооружений между Вашингтоном и Москвой, аналогичную периоду холодной войны.