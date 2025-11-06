Украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва

В Генштабе ВСУ утверждают, что находящиеся в городе части "получили подкрепление"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Украинское командование в попытке сдержать наступление ВС РФ в районе Красноармейска (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР перебросило туда спецподразделения военной разведки, Нацгвардии и Службы безопасности Украины, а также дополнительных операторов БПЛА. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Утверждается, что находящиеся в городе части "получили подкрепление". "В Покровске <...> привлечены штурмовые подразделения 425-го отдельного штурмового полка ("Скала" - прим. ТАСС), операторы Сил беспилотных систем, заведены группы Сил специальных операций, Военной службы правопорядка ВСУ, Службы безопасности Украины (СБУ), Нацгвардии и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны", - говорится в сообщении в Telegram-канале Генштаба.

5 ноября французская газета Le Monde в репортаже о Красноармейске отмечала, что положение зажатых в красноармейской агломерации подразделений ВСУ безвыходное. При этом, по мнению аналитиков газеты, украинский Генштаб делает ставку на затягивание городских боев.

В тот же день украинский специалист в сфере радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным Флэш написал в своем Telegram-канале, что военно-политическое руководство страны приняло решение удерживать Красноармейск и Димитров (украинское название Мирноград) максимально возможное время и привлекать для этого все существующие резервы. Как отмечали в свою очередь аналитики газеты Bild, Владимиру Зеленскому важно максимально долго удерживать позиции в Красноармейске, чтобы "сохранить лицо" перед президентом США Дональдом Трампом, так как в Киеве опасаются, что потеря Киевом Красноармейска и Димитрова может возыметь символическое значение для Белого дома.