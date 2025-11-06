Алиев обсудил с делегацией НАТО перспективы сотрудничества

Президент Азербайджана отметил, что армия страны приводится в соответствие со стандартами Североатлантического альянса

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию НАТО, с которой обсудил перспективы сотрудничества своей страны с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.

В делегацию вошли постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции при альянсе.

"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также по региональным и глобальным вопросам", - говорится в сообщении.

Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом плане осуществляется тесное сотрудничество с турецкой армией. Он отметил, что процесс модернизации вооруженных сил страны будет продолжен.

Ранее Алиев заявлял, что азербайджанская армия будет развиваться по турецкой модели.

Азербайджан с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира".