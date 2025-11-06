Алиев обсудил с делегацией НАТО перспективы сотрудничества
БАКУ, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию НАТО, с которой обсудил перспективы сотрудничества своей страны с Североатлантическим альянсом. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера.
В делегацию вошли постоянные представители Турции, Греции, Венгрии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Словакии, Словении, Швеции, Чехии, Португалии, Испании при НАТО, а также заместители постоянных представителей США и Франции при альянсе.
"На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и НАТО, а также по региональным и глобальным вопросам", - говорится в сообщении.
Алиев подчеркнул, что азербайджанская армия приводится в соответствие со стандартами НАТО и в этом плане осуществляется тесное сотрудничество с турецкой армией. Он отметил, что процесс модернизации вооруженных сил страны будет продолжен.
Ранее Алиев заявлял, что азербайджанская армия будет развиваться по турецкой модели.
Азербайджан с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках программы "Партнерство ради мира".